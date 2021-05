Ordførere ber om møte med statsministeren om vaksinefordeling

Ordførerne i Bamble, Porsgrunn, Skien, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand går sammen om å be om et møte med statsministeren, skriver VG.

«Kommunene i gamle Vestfold fylke og Grenland mottok beskjeden om at de fleste av oss må avgi vaksiner med stor bekymring», heter det i brevet de har sendt.

Ordfører i Horten, Are Karlsen, sier det er en feilvurdering at kommunene må gi fra seg vaksiner. 24 kommuner rundt Oslo står foreløpig på listen over dem som skal få flere vaksiner på grunn av et vedvarende høyt smittetrykk.