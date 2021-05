350 personer er i full karantene, mens minst 7–800 er i ventekarantene, skriver NRK. Arbeidets Rett skriver at det til sammen kan være så mange som 1.400 i karantene.

Blant de 25 nye smittetilfellene som er registrert det siste døgnet, er det flere elever eller nærkontakter til skoler og institusjoner som er rammet av utbrudd.

Arbeidets Rett skriver at smittekilden til utbruddet ikke er funnet.

– Det jobbes opp mot et reisefølge på to personer som var på besøk i regionen i månedsskiftet april/mai. De to personene er ikke smittet. Men de har vært i kontakt med personer i Tynset som nå er bekreftet smittet, opplyste kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng på en pressekonferanse torsdag, skriver Østlendingen.

Kommunen har innført strenge tiltak og avlyst alle arrangementer og private samlinger både ute og inne. Også 17. mai-feiringen er avlyst.