Færre har bestilt sommerferie hos norske reiselivsbedrifter enn vanlig

I en fersk undersøkelse fra NHO reiseliv svarer hele 64 prosent av 450 spurte reiselivsbedrifter at bookingnivået for sommerferiemånedene juni, juli og august er lavere enn i et normalår. 46 prosent av bedriftene oppgir at det er betydelig færre bestillinger.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold tror det er tre grunner til det lave bookingnivået: Fravær av utenlandske gjester, et dødt konferansemarked, og at nordmenn holder tilbake med å bestille til de er helt sikre på at vi går mot en ganske normal sommer.

– Nordmenn er generelt litt mer spontane når det gjelder å planlegge ferie i eget land, sammenlignet med utenlandske gjester. I tillegg kan det være at noen i år venter til de vet når de får første vaksinedose, sier hun til NTB.

Hun legger til at situasjonen er en påminnelse til politikerne om at mange reiselivsbedrifter vil trenge coronastøtte en god stund til.

– Planlegg nå

I Oslo, som er fylket som kommer verst ut på NHOs medlemsundersøkelse, oppgir tre av fire reiselivsbedrifter at de har langt færre sommerferiebestillinger enn vanlig. I Vestland har sju av ti bedrifter betydelig færre bestillinger. Disse destinasjonene merker bortfallet av utenlandske gjester godt.

I Oslo mener reiselivsdirektøren at en reiselivs- og utelivsnæring som fortsatt er delvis nedstengt, er blant årsakene.

Krohn Devold anbefaler nordmenn å planlegge Norges-ferien nå for å få mest ut av sommeren.

– Vi så i fjor at en del av de populære stedene ble fullbooket, og vi vet at de fleste nordmenn kommer til å feriere i Norge de kommende månedene. Er man redd for endring i planene, har de fleste reiselivsbedrifter fleksible avbestillingsordninger, sier hun.

Hollenderbyen i Flekkefjord. På Sørlandet oppgir 23 prosent av bedriftene at de har flere bestillinger enn vanlig foran sommerferien. Foto: Marianne Løvland / NTB

Bedre på Sørlandet

På Sørlandet ser det bedre ut. Der svarer 23 prosent av bedriftene at de har flere bestillinger enn vanlig. I Nordland oppgir 9 prosent at bookingnivået er vesentlig høyere, mens i Vestfold og Telemark oppgir 7 prosent av overnattingsbedriftene et vesentlig høyere og 17 prosent et høyere bookingnivå.

Krohn Devold tror det er fordi folk flest bor i byer og ofte søker noe annet i ferien.

– Sørlandet, Vestlandet og Nord-Norge er yndede reisemål for nordmenn, og det slår nok til også i år. Dessuten blir camping stadig mer populært blant folk her til lands, med god grunn.

Mange sitter på gjerdet

Også Astrid Bergmål i Virke reiseliv mener at nordmenns ferieplaner er preget av at ting er usikkert. Sju av ti sier at ferieplanene deres påvirkes av coronasituasjonen. og de fleste vil nok bruke første del av sommerferien sin i år i eget land, spår hun.

– Men jo lenger ut på sommeren vi kommer, jo flere vil ta den utenlandsturen de har lengtet etter, sier hun til NTB.

Ifølge Bergmål, som selv har bestilt chartertur i slutten av juni, er det mye som tyder på at mange sitter på gjerdet.

Bookingene hos Virke Reiselivs medlemsbedrifter nå i midten av mai er langt lavere enn i normalår, men også bestillingene av utenlandsturer kommer seg litt etter litt utover sommeren og høsten, forteller hun. Folk vil reise. Når beskjeden om at man igjen kan reise uten krav om karantene når man kommer hjem, tror Bergmål på en ketsjupeffekt.

– Ifølge våre undersøkelser er det flere enn noen gang som planlegger reiser til utlandet i høstferien om det blir mulig.

Virke Reiseliv-leder Astrid Bergmål. Foto: Heiko Junge / NTB

Populært med guide

Når det gjelder sommerferiereiser i Norge, er beskjeden at det er en del overnattingssteder på populære feriesteder som begynner å bli fullbooket i juli. Vil man unngå kø på de mest populære feriedestinasjonene i Norge, så er det et tips å spre ferien litt utover både tidsmessig og når det gjelder valg av reisemål.

– Stadig flere ønsker seg en aktiv ferie, og vi ser at det blir stadig mer populært å benytte en guide på turen. Det gir turen en ekstra dimensjon som kan løfte opplevelsen, sier hun.

Virke Reiseliv-sjefen syns heller ikke folk skal nøle med å bestille en pakkereise til utlandet. Mange pakkereisebedrifter har gode og trygge løsninger. Er det fortsatt rødt når du skal reise, vil du få pengene tilbake, forteller Bergmål.