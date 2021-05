Tiltak mot tapt læring kommer i juni

– Ansatte i skolen har gjort en formidabel innsats for å gjøre det beste ut av en krevende situasjon, men vi må legge til rette for at de langsiktige konsekvensene blir minst mulig, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Gruppen har elleve medlemmer fra skole- og forskningssektoren og skal ledes av Grethe Hovde Parr som er utdanningsdirektør for Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Tiltakene skal omfatte alle elever. Målet er at noen av dem kan tas i bruk kommende skoleår.

– Det er allerede bevilget 330 millioner kroner for å bidra til å ta igjen tapt læring, og nå foreslår regjeringen ytterligere 260 millioner. Vi må sørge for at pengene brukes godt, sier Melby.