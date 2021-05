Brann i stabbur i Oslo

Det brøt i natt ut brann i et stabbur i Groruddalen i Oslo. Bygningen har falt sammen og er helt nedbrent.

Stabburet ligger i Haugerudtunet. Brannvesenet i Oslo meldte om hendelsen ved halv fire-tida.

Bråk på russesamlinger flere steder

I Nordland har politiet rykket ut til bråk der russ har vært samlet både i Sandnessjøen og i Mo. Begge steder skal det også ha vært ikke-russ involvert. I Bergen rykket flere politipatruljer ut til Hordnesskogen.

– Russen har samlet seg. Meldinger om mye folk, amper stemning og tilløp til slagsmål, meldte operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

500 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 500 koronasmittede i Norge. Det er 31 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 441 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 392, så trenden er stigende.

1.500 raketter

Rundt 1.500 raketter er blitt skutt opp fra Gazastripen mot Israel siden mandag, opplyste det israelske forsvaret i natt. Rakettangrepene fortsatte gjennom natten, og luftvernsirener ble utløst for første gang langt nord i Israel.

Samtidig ble kvelden hektisk for israelsk politi, som prøvde å hindre sammenstøt mellom ytterliggående jøder og israelske arabere. 36 politifolk ble skadd og 374 personer pågrepet, opplyste politiet i natt.

Blinken snakket med Abbas

USAs utenriksminister Antony Blinken har snakket med palestinernes president Mahmoud Abbas og kondolert Abbas etter flere titalls personer er blitt drept på Gazastripen og i Israel siden mandag.

– Jeg understreket nødvendigheten av å stanse rakettangrepene og å dempe spenningsnivået, skrev Blinken på Twitter i natt.

Ber om hastemøte

Norge, Kina og Tunisia har enda en gang bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, denne gang i morgen. Det fortalte diplomatkilder til nyhetsbyrået AFP i natt.

De tre landene ber om at møtet går for åpne dører og at Israel og palestinerne får delta. Tidligere i uken ble det holdt to møter bak lukkede dører. Ingen av møtene endte med enighet rundt felles uttalelser fordi USA satte foten ned.

Australia sikrer Moderna-vaksiner

Australia har inngått en kontrakt med det amerikanske legemiddelselskapet Moderna for å sikre seg 25 millioner doser med koronavaksine.

Avtalen om fatter 10 millioner doser til levering i år, og 15 millioner doser neste år, opplyste Moderna og landets statsminister Scott Morrison i natt.