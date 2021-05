31 nye smittede i Porsgrunn – ny topp

Ordfører Robin Kåss (Ap) opplyser om smittetallet i en pressemelding sent onsdag kveld.

– I dag har Porsgrunn dessverre ny smitterekord hvor 31 porsgrunnsfolk fikk påvist koronavirus. Smitten i Grenland er høy og stigende. Heldigvis har vi satt inn kraftfulle tiltak, men alle må bidra. Vi oppfordrer folk til å være mest mulig hjemme og å treffe færrest mulig, sier ordføreren.

Han kommenterer samtidig at Porsgrunn er blant kommunene som har fått redusert antall vaksiner for at områder som har hatt mye smitte andre steder skal få flere.

– Vi vil jobbe aktivt for å omgjøre denne beslutningen og for at vi blir tilført flere vaksiner, sier Porsgrunn-ordføreren.