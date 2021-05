Alle som har besøkt restauranten i tidsrommet 3. til 8. mai bes teste seg, opplyser kommunen i en pressemelding.

Siden restauranten ikke førte noen liste over besøkende gjester, må kommunen gå ut med oppfordringen via sine hjemmesider.

Restaurant-innehaveren sier til Bergensavisen at de tidligere førte liste, men at de forsto det på kommunen som at det ikke lenger var nødvendig.

I Bergen skal innehaver av restauranter og utesteder tilrettelegge for registrering av gjester, mens gjestene selv velger om de registrerer seg. Dette endres natt til torsdag, når gjester som nekter dette skal avvises.

Restauranten er foreløpig stengt, på eget initiativ.

– Det spiller ingen rolle hvor lenge det blir, vi holder stengt til vi er sikker på at alle er friske, sier eieren til BA.