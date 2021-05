Bergen åpner for flere besøkende i private hjem

– Vi er helt avhengige av folk skrur på koronahjernen nå, sa Bergens byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse onsdag.

Den siste uken har coronasmitten i Bergen økt noe. Ukesnittet ligger onsdag på 33 daglige registrerte smittetilfeller, mens snittet onsdag i forrige uke lå på 26 daglige smittetilfeller. Tirsdag ble det registrert 25 smittetilfeller i Bergen.

– Situasjonen kunne ha vært verre, men den skulle ha vært bedre, sa Valhammer.

På pressekonferansen offentliggjorde byrådet at de gjør noen justeringer i coronatiltakene:

* Begrensingen på maksimalt antall gjester i hjemmet økes fra to personer til fem personer utover egen husstand, med et tak på maksimalt ti personer til stede samtidig innendørs. Alle må holde en meters avstand til personer utenfor egen husstand.

* Serveringssteder må sørge for at gjestene som ikke er fra samme husstand holder en meters avstand gjennom hele besøket. Gjester må også legitimere seg og registrere seg. Man må ha munnbind når man går rundt i lokalet, og lydnivået skal ned i lokalene, slik at det går bra å prate sammen på avstand.

* Forsterket anbefaling om hjemmekontor for alle som har mulighet til det.

* Virksomheter som har måttet holde stengt som et tiltak rettet mot barn og unge, kan nå åpne igjen.

Tiltakene gjelder fra 13. til 26. mai.