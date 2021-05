Industri Energi om Equinor-gransking: – Ansvaret ligger hos ledelsen

– Rapportene avdekker svært alvorlige ting, og det er ingen tvil om at ansvaret her ligger hos ledelsen i selskapet, sier forbundsleder Frode Alfheim til NTB.

Equinors granskingsgruppe har slått fast at Tjeldbergodden-brannen kunne gitt et svært alvorlig utfall. Det ble avdekket svakheter med sikkerheten både på Tjeldbergodden og Melkøya.

– Det er selskapet som ikke har lagt til rette for forsvarlige sikkerhetsrutiner og at vedlikehold blir utført slik at anlegget drives sikkert, og det ansvaret må de ta fullt og helt, sier Alfheim.

Ingen ble skadd i de to brannene.