Mann dømt for en rekke sovevoldtekter

Helgeland tingrett fant det bevist at mannen hadde voldtatt sin daværende samboer gjentatte ganger fra 2011 til 2018.

Han ble også dømt for å ha voldtatt en annen kvinne ved to anledninger i 2019.

– I skjerpende retning ser retten hen til at det ble gjennomført flere titalls sovevoldtekter av fornærmede A og to voldtekter av fornærmede B. Tiltaltes handlinger har medført at de fornærmede har hatt behov for traumebehandling/psykolog, skriver konstituert tingrettsdommer Mathias Emil Hager i dommen.

Straffen er i samsvar med aktors påstand. Mannen erkjente ikke straffskyld.

Mannen må også betale 175.000 kroner i oppreisning til hver av kvinnene.