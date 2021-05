Høyre overlater abort til stortingsgruppen

– Vi er på linje. Og det er derfor det heller ikke er kommet inn noen forslag, sier Linda Hofstad Helleland til NTB.

Hun har gjennom to år ledet arbeidet med Høyres nye partiprogram. Der fastslås det at «dagens abortlov skal ligge fast». Og mens partiene på venstresiden har vært igjennom vanskelige abortdiskusjoner denne våren, er det stille om saken foran Høyres landsmøte til helgen.

– Vi fant ut ganske tidlig at vi er fornøyd med 12 ukers selvbestemt abort, slik det er i dag, sier Helleland.

Åpner for å diskutere nemndene

Helleland er likevel åpen for en diskusjon om måten abortnemndene fungerer på.

Men dette er ikke noe som landsmøtet skal ta stilling til nå.

– Det kan eventuelt vurderes av en ny stortingsgruppe, sier Helleland.

Hun påpeker at det er flere i Høyre som provoseres av selve begrepet «abortnemnd», og som mener møtet med legene bør være mer likeverdig.

– Og dét kan det godt være at Høyres stortingsgruppe kommer til å diskutere i neste fireårsperiode.

Fristiller representantene

Statsminister og partileder Erna Solberg trekker fram at Høyre tradisjonelt fristiller stortingsrepresentantene i etiske spørsmål, slik at de kan stemme i tråd med egen overbevisning.

– Men jeg tror det i vårt parti stort sett ikke er noen som problematiserer spørsmålet knyttet til selvbestemt abort før 12. uke. Det er selvfølgelig noen som er prinsipielt imot det, men jeg tror det er veldig få, sier Solberg til NTB.

Hun mener Høyre også har et tydelig syn på at abortnemndene primært bør være en veileder og samtalepartner for kvinnene, samtidig som fosterets rettsvern gradvis bør bli sterkere.

Alt i alt er Høyre nokså omforent i abortsaken, fastslår partilederen.

– Jeg opplever ikke at dette er en debatt.

Vil bevare nemndene

Det inntrykket bekreftes av Guro Angell Gimse, leder i Høyres kvinneforum.

I den grad det har vært en debatt, så har det vært i form av at folk i Høyre reagerer på hvor langt noen av partiene på venstresiden vil gå, mener hun.

– Jeg tror ikke vår stortingsgruppe vil ønske å avvikle nemndene. Vi ønsker at de skal bestå, sier Gimse til NTB.

Hun er likevel positiv til en evaluering av måten abortnemndene fungerer på.

– Vi må sikre tilliten til det systemet vi har. Og en del historier som er kommet opp, gjør at det rokkes ved den tilliten, sier Gimse, som også er enig i at nemndene godt kan omdøpes.

– Jeg ønsker en abortnemnd, men jeg syns kanskje at begrepet er litt gammeldags. Det kunne vi ha sett på, sier hun.

Reagerer på overbud

Unge Høyre-leder Ola Svenneby sier det heller ikke har vært stor debatt om abort i ungdomspartiet.

Han mener utviklingen på venstresiden bærer preg av overbudspolitikk.

– Det er et lite fruktbart utgangspunkt for etiske spørsmål. Jeg syns vi i både Unge Høyre og i Høyre har vist en grunnleggende respekt for meningsmotstandere, enten man er for uke 18, eller man er for dagens abortlov, sier Svenneby til NTB.

– Det virker som om partiene på venstresiden maler et bilde av dagens abortlov som veldig kvinnefiendtlig. Det er jeg ikke enig i, sier han.

Høyres landsmøte går av stabelen fra 14. til 16. mai.