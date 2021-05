Mannen som er siktet for Frogner-drapet er utskrevet fra psykiatrisk sykehus

Det bekrefter politiadvokat Rita Parnas og forsvarer Ole Petter Drevland overfor TV 2.

– Nå håper vi å få avhørt ham så raskt det lar seg gjøre, sier Parnas.

Fevziye Kaya Sørebø ble skutt og drept i Tostrups gate på Frogner i Oslo onsdag for to uker siden. Mannen ble pågrepet like etterpå, og ble dagen etter drapet innlagt på psykiatrisk sykehus. Han er ennå ikke avhørt av politiet.

Forsvarer Ole Petter Drevland sier til TV 2 at han har merket en bedring i sin klients tilstand, og at han ikke er overrasket over at mannen er skrevet ut.

– Min opplevelse er at han har fått god behandling der han har vært. Jeg opplever at det har vært behov for innleggelse ettersom han har vært der i nesten to uker, sier han.