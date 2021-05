Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hus i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Saken ble ikke offentlig kjent før 9. januar året etter, og til å begynne med var politiet redde for at saken skulle lekke ut i mediene. Dermed ble de redde da et nummer som var registrert på VG plutselig ringte til henne kort tid etter at hun forsvant, skriver Nettavisen.

Det skriver TV 2-journalistene Kenneth Fossheim og Magnus Braaten i boka «Lørenskog-mysteriet», som handler om etterforskningen av forsvinningen av Hagen.

«Politiet kan ikke annet enn å kontakte VG. De orienterer en av avisens ledere om at de etterforsker en høyprofilert sak, og at redaksjonen ikke må ringe til Anne-Elisabeth Hagens nummer», skriver de.

Det var likevel ikke en VG-journalist som hadde ringt til Hagen, men en selger som ville selge henne et plussabonnement. På dette tidspunktet hadde ingen i avisa kjennskap til saken, kommer det fram i boka. Dermed var det politiet selv som ved et uhell tipset VG om saken.

Avisas sjefredaktør Gard Steiro bekrefter til TV 2 at beskrivelsene som kommer fram i boken, er riktige, men vil ikke legge til noe mer.