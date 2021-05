Smittet russ var på samling i Kristiansand

– Vi ber russ som har vært på Mjåvann 7. mai om å ha lav terskel å for teste seg, skriver kommunen. Nærkontakter er satt i karantene.

Tirsdag opplyste kommunen om at to coronasmittede russ var på en samling i Bertes lørdag. Også deltakere på denne samlingen er bedt om å ha lav terskel for å teste seg.

Smitteveien er kjent for alle de tre nye registrerte smittetilfellene i Kristiansand, opplyser kommunen.

Tre nye smittetilfeller er en klar nedgang fra de foregående dagene. De ti første dagene i mai testet i snitt 15,6 personer i Kristiansand seg positivt for coronaviruset.