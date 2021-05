Senterpartiet: – En finger rett i ansiktet på flybransjen

Regjeringen varsler i forslaget til revidert nasjonalbudsjett at flybransjen nå skal inkluderes i kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av coronakrisen.

Men forslaget svarer ikke på det Stortinget har bedt om, mener Gjelsvik.

– Et gedigent mageplask, sier han.

– Det er en finger rett i ansiktet på en hardt rammet bransje. Det er ingen kompensasjon for det året som ligger bak oss, og bare småpenger for perioden framover.

Gjelsvik reagerer også på at regjeringen foreslår å sette den lave momssatsen for kultur, transport og reiseliv tilbake til 12 prosent fra 1. oktober. Satsen har vært senket til 6 prosent under pandemien.

– Vi mener det er helt feil overfor en reiselivsbransje som i lang tid framover kommer til å merke store konsekvenser av pandemien, sier han.