NRK: Regjeringen kutter sosiale tiltak i høst

Rikskringkasteren erfarer også at arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt under permittering og retten til å motta dagpenger også kuttes.

De sosiale tiltakene er innført i forbindelse med coronakrisen.

Retten til omsorgspenger ble utvidet i fjor vår og justert i fjor sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020, fra 1. juli til 31. desember. Og dersom det har kommet lokale coronautbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, har foreldrene fått flere omsorgsdager.

Det er uklart om denne ordningen kuttes helt eller delvis.

Perioden med fritak for lønnsplikt under permittering for arbeidsgivere ble i fjor forlenget til og med 30. september 2021. Tilsvarende ble også dagpengeperioden for permitterte forlenget.