NIS har passert 700 registrerte skip

Siden 2015 har antallet skip registrert i NIS økt jevnt og trutt, og ved utgangen av april var antallet kommet opp i 709 skip, melder Sjøfartsdirektoratet.

NIS ble etablert i 1987 for å sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg, og for å bedre konkurransevilkårene for norskregistrerte skip i utenriksfart og opprettholde sysselsetting av norske sjøfolk.

Den norske handelsflåten ble kraftig redusert på 80-tallet, og andelen norskeide skip som seilte med norsk flagg på hekken ble redusert fra nærmere 30 millioner bruttotonn til rundt 10 millioner bruttotonn på et drøyt tiår, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Før NIS ble etablert, opplevde norske sjømenn å bli arbeidsledige da rederiene flagget ut til utlandet og seilte under såkalte bekvemmelighetsflagg. Det gjorde at rederiene kunne erstatte norske sjøfolk med billigere utenlandsk mannskap.

Ved etableringen av NIS ble det åpnet for bruk av utenlandsk mannskap på hjemlandets lønnsvilkår på norske skip som ikke går i fart mellom norske havner.