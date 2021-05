Kaski: – Enda viktigere at pengene brukes målrettet

– Med en så stor bruk av oljepenger blir det enda viktigere at pengene brukes målrettet for å få folk i arbeid og for å få fart i klimaomstillingen, sier Kaski til NTB.

– Begge deler har vi vært for dårlige på i økonomien.

I nøkkeltallene fra revidert nasjonalbudsjett kommer det fram at utsiktene for økonomisk vekst er svekket, mens arbeidsledigheten anslås å bli noe høyere enn tidligere anslag.

Kaski sier hun ikke er overrasket.

– Men det understreker den alvorlige situasjonen vi står i. Det er reell fare for at arbeidsledigheten skal bite seg fast.