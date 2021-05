I dag kommer revidert nasjonalbudsjett – nye coronamilliarder spres over landet

Regjeringen har brukt 94 milliarder kroner på coronatiltak og til kompensasjon for skadevirkninger av pandemien bare i år, skriver E24 , som siterer finansminister Jan Tore Sanner (H) på at tiltakene blir videreført i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Totalt har regjeringen brukt 229 milliarder kroner i ekstraordinære budsjettbevilgninger når det norske samfunnet nå står overfor gjenåpning og gradvis normalisering. Revidert nasjonalbudsjett vil «tydeliggjøre og fornye strategien for veien ut av krisen» og komme med tiltak rettet særlig mot dem som er rammet ekstra hardt, framholder finansministeren.

– Mange har mistet jobben, og det har rammet særlig de med lav utdanning, lav lønn og svak tilknytning til arbeidslivet. Og noen bransjer er sterkere rammet enn andre, sier Sanner til E24.

Blant det som er kjent så langt, er at den kommunale kompensasjonsordningen for næringslivet foreslås utvidet med 1 milliard kroner, følge Adresseavisen. Regjeringen gir dessuten 250 millioner kroner ekstra til tiltak for elever i grunnskolen og videregående som har opplevd tapt undervisning, samt 50 millioner til fagskoler og private høyskoler.

Regjeringen lekker

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram tirsdag formiddag. Det knytter seg som vanlig stor spenning til hvor stor del av pengebruken som skal dekkes av oljefondet, og hvilke formål som er budsjettets vinnere og tapere.

Selv om det meste er hemmelig fram til budsjettforslaget legges fram klokka 10.45, viser de mange «lekkasjene» regjeringen har delt ut til mediene, at mange formål kan vente seg mange millioner kroner – enkelte formål har milliarder i vente – i økte overføringer.

Og siden det er Fremskrittspartiet som skal sørge for at budsjettet har flertall, blir overføringene trolig enda større. Nyvalgt leder Sylvi Listhaug varsler nemlig overfor NTB krav om «en kraftig satsing på helse», høyere lønn til sykepleiere og helsefagarbeidere og en opptrappingsplan for rekruttering.

Så langt er det kjent at sykehusene får 1,5 milliarder kroner mer i kompensasjon for lavere inntekter. Regjeringen foreslår også å sette av 300 millioner kroner til hastetiltak innen psykisk helse og rus.

– Vår ambisjon er at ingen skal stå alene med utfordringer som skyldes coronapandemien. I revidert budsjett tar vi flere grep for å hjelpe folk som sliter blant annet med psykisk helse eller rus, sier statsminister Erna Solberg (H).

Kollektiv-milliarder

Kollektiv- og jernbaneselskapene får 1,96 milliarder kroner i ulike former for kompensasjon, ifølge VG. Regjeringen gir dessuten 250 millioner kroner ekstra for å få ned vedlikeholdsetterslepet på riksveiene, og det settes av 90 millioner kroner til å planlegge Ringeriksbanen.

Allerede nå kommer dessuten de første kuttene i ferjeprisene. De skal ned 10 prosent i løpet av andre halvår, tilsvarende 120 millioner kroner. Men også her kan utgiftene bli større. Frp har allerede stemplet regjeringens forslag som «puslete».

Arbeiderpartiet frykter bråk og spill når Frp skal forhandle med regjeringen. Finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen er spent på hvordan Listhaug vil opptre i budsjettforhandlingene.

– Frp opptrer ganske desperat i Stortinget om dagen. De gjør mest mulig for å få oppmerksomhet, og jeg frykter at de kommer til å bruke denne budsjettprosessen til å lage kaos, sier han til NTB.

Miljø-millioner

Regjeringen har fra før satt av 1 milliard kroner over tre år til satsingen Grønn plattform, som skal sikre bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Målet er å bruke coronakrisen til å få fortgang i den grønne omstillingen, ifølge næringsminister Iselin Nybø (V).

– Nå legger vi på 100 millioner kroner til, sier hun til NTB.

Også hydrogensatsingen skal ifølge E24 dobles med 100 millioner kroner.

Regjeringen foreslår ifølge NRK at alle vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift til vertskommunene per kilowatt de produserer.