Ytterligere 300 millioner til psykisk helse og rus i revidert

Når regjeringen tirsdag legger fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, inneholder det tilleggsbevilgninger på til sammen 300 millioner kroner til hastetiltak for folk som sliter med sin psykiske helse og rusproblemer som følge av coronapandemien. Det opplyser statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Vår ambisjon er at ingen skal stå alene med utfordringer som skyldes coronapandemien. I revidert budsjett tar vi flere grep for å hjelpe folk som sliter blant annet med psykisk helse eller rus, sier Solberg.

Et ekspertutvalg – Kjøs-utvalget – har kommet med en rekke forslag til hvordan myndighetene kan følge opp noen av de svakeste gruppene i samfunnet. Nå kommer regjeringen med bevilgninger på til sammen 900 millioner kroner til ulike grupper som er rammet av nedstengingen, i tillegg til det som allerede ligger inne i statsbudsjettet for i år.

Tunge tanker

– Pandemien og smitteverntiltakene har ført til store belastninger for barn og unge. Mange har følt seg ensomme og hatt tunge tanker. Det er normale reaksjoner i en tid som er alt annet enn normal, og vil for de fleste gå over når hverdagen blir mer som før. Men ensomhet og mangel på faste rammer i hverdagen kan også føre til psykiske plager, og at psykiske plager forverrer seg, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

I tillegg til hastebevilgninger til psykisk helse og rus foreslår regjeringen å sette av nye 260 millioner kroner til tiltak rettet mot personer som er blitt utsatt for vold og overgrep, støtte til familier, foreldre og barnevern, og til personer med funksjonsnedsettelse.

Lang liste

Regjeringen foreslår også å utvide tilskuddet til elever som må ta igjen tapt progresjon med 296 millioner kroner. Alle disse forslagene kommer i tillegg til penger som bevilget i statsbudsjettet.

– Listen over ekstra bevilgninger for å forebygge ensomhet og å opprettholde og styrke tilbud til barn og unge under pandemien er lang, og beløpene er store. Vi må likevel erkjenne at ikke alle barn og unge har fått hjelpen de trenger i den langvarige krisen det norske samfunnet har gått gjennom, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).