Millioner tilbakeføres fra Sør-Afrika – elleve år etter vannverk-dommen

Det er vannverket som har stått for salget av midlene som ble inndratt da vannverkssjefen og sønnen hans fikk dommen i Eidsivating lagmannsrett i slutten av mai 2010. I tillegg til vannverkssjefens farmer i Sør-Afrika er det realisert betydelige midler ved salg av blant annet en rekke kjøretøy, maskiner og båter.

– I denne saken har det tatt tid å få pengene tilbakeført til Norge. Men saken viser at det er mulig å få realisert beslaglagte verdier også i utlandet, selv om det krever betydelig arbeid og utholdenhet, sier førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i Økokrim.

Etterforskningen ble iverksatt etter flere dyptpløyende avsløringer i Aftenposten i 2005 – blant annet av en jaktfarm på 80.000 mål i Sør-Afrika som skal ha blitt betalt med ulovlige midler.

Voldsomt forbruk

Vannverkssjefen ble dømt til sju og et halvt års fengsel for korrupsjonshandlinger for 10 millioner kroner, mens utroskapen blir anslått til en verdi av rundt 30–35 millioner kroner. I tillegg kommer «illojal disponering» av penger for minst 10 millioner kroner. Juryen mente vannverkssjefen var skyldig på 42 av 51 punkter i den omfattende tiltalen.

Millionene ble blant annet brukt til overdådig forbruk – som kjøp av flere jaktfarmer i Sør-Afrika og rikelig med kjøretøy, utstyr og løsøre.

Går til erstatning

Også vannverkssjefens sønn og to tidligere samarbeidspartnere ble dømt til fengselsstraffer for sin medvirkning i saken.

Når pengene kommer til Norge, vil de bli overført til Økokrims konto. I den utstrekning vannverkets erstatningskrav ikke allerede fullt ut er dekket ved andre inndratte verdier, vil pengene bli overført til vannverkets konto for dekning av erstatningskravet som følge av de straffbare handlingene.

Eventuelle overskytende midler vil gå inn i statskassen, opplyser Økokrim.