Oljeprisen stiger etter nettangrep på rørledning

Oljeledningen til Colonial Pipeline er en av USAs største og fører bensin, diesel og flydrivstoff fra Texas til østkysten. Den leverer 2,5 millioner fat om dagen – 45 prosent av forsyningen på østkysten.

Selskapet kan ikke si når driften ville være tilbake til det normale, og myndighetene erklærte søndag regional krisetilstand.

Frykter dyrere bensin

I et hastevedtak lemper regjeringen på kjøre- og hviletidsbestemmelsene for tankbilsjåfører i 18 delstater i et forsøk på å øke transporten av oljeprodukter langs landeveien. Det er likevel langt fra nok til å dekke inn kapasiteten til rørledningen som er ute av drift, sier analytiker Gaurav Sharma til BBC.

Dersom problemene ikke løses innen tirsdag, vil det få store konsekvenser. De første områdene som rammes, vil være Atlanta og Tennessee, og så følger de andre etter som dominobrikker fram til New York, advarer Sharma.

Foreløpig har ikke driftsstansen gitt stort utslag på prisene ved pumpene på amerikanske bensinstasjoner, men mange frykter dyrere bensin dersom problemet vedvarer.

Oljeprisen stiger

Det globale oljemarkedet reagerte allerede mandag med å sende oljeprisen opp rundt 0,4 prosent. Både prisen på amerikanske lettolje og nordsjøolje steg på ukens første dag.

– Energimarkedet er bekymret på grunn av cyberangrepet. Det gjør at prisen øker utover den veksten vi allerede så på grunn av økt etterspørsel, sier analytiker Richard Hunter.

Siden årsskiftet har oljeprisen økt med over 30 prosent etter hvert som optimismen stiger i kjølvannet av coronakrisen.