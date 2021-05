– Nå tropper bøndene opp ved Stortinget for å si ifra at vi trenger en satsing på norsk landbruk. For bønder, og for dem som skal inn i næringa, er det helt nødvendig med et inntektsløft, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i en pressemelding.

Traktorene vil ankomme Stortinget klokken 12 tirsdag. Dessuten vil det bli markeringer i alle fylker på samme tid.

Mannen som trolig kjører lengst er styremedlem i Norges Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen. Han kjørte fra Dønna i Nordland søndag. For å komme til Stortinget må han legge 100 mil bak seg.

– Jeg skal lage mest mulig oppmerksomhet rundt saken. Vi trenger handling bak landbrukspolitikken. Vi trenger et storting og en regjering som viser at de har trua på landbruket i Norge i framtiden, sier han til NRK.

– Veldig skuffende

Søndag rullet også rundt 40 traktorer ut fra gården til Arthur og Marit Salte på Klepp. Bak rattet satt sinte bønder som ikke ønsket å gå i forhandlinger i årets jordbruksoppgjør.

De mener statens tilbud var altfor dårlig. Rammen for tilbudet i jordbruksoppgjøret er på rundt 900 millioner kroner. Det er under halvparten av bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.

– Veldig skuffende, sa Arthur Salte til NTB om statens tilbud.

Han er sentralstyremedlem i Norges Bondelag og sier de hadde store forhåpninger til Olaug Bollestad (KrF) som landbruksminister.

– Hun har gitt oss forventninger til at landbruk er viktig, og vi har følt oss sett og verdsatt. Og da dette (statens tilbud) kom, så følte vi at det manglet den viljen i tilbudet som har vært forventet.

Salte nevner inntektsøkning, investeringsmidler til løsdrift, struktur og velferd som stikkord for at de ikke ville starte forhandlinger.

– Ikke dårlig tilbud

Bollestad har uttalt at hun ble skuffet over at bøndene ikke ville sette seg ned ved forhandlingsbordet i årets jordbruksforhandlinger.

Hun mener bøndene burde ha sett på mulighetene i forhandlingene for å få en jordbruksavtale i boks.

– Staten la fram et tilbud som la godt til rette for å redusere inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. I sum mener jeg dette ga godt grunnlag for videre forhandlinger, til det beste for næringa, har Bollestad sagt.

Statsminister Erna Solberg (H) sa lørdag til Oppland Arbeiderblad at hun ikke mener statens tilbud var dårlig.

– Når rammen er 2,7 prosent for frontfagene og 4,5 prosent var starttilbudet vårt til landbruksorganisasjonene, før forhandlinger, ikke noe dårlig tilbud, sier Solberg til avisen.

Frp: – Gå til forhandlingsbordet

Dersom bøndene og staten ikke blir enig innen 17. mai, er det Stortinget som vedtar hvor stort jordbruksoppgjøret blir.

Dersom det skulle skje, vil det ikke nødvendigvis skape mer glede hos bondeorganisasjonene, mener Sivert Bjørnstad, næringspolitisk talsmann i Frp

– Vi vil egentlig bare oppfordre dem til å gå tilbake til forhandlingsbordet. Det er ikke en formaning, men en beskjed: Det vil sannsynligvis gi dem et bedre resultat å forhandle med staten. Det er usannsynlig at vi kommer til å bidra til å øke tilbudet til staten fra Stortingets side, sier han til NTB.

– For oss fremstår det litt rart at man ikke kan møte til forhandlinger når man blir tilbudt en inntektsvekst på 4,5. Det er ikke gitt at vi kommer til å støtte regjeringens tilbud til bøndene. Det skal vi vurdere i stortingsgruppa hvis saken kommer så langt. Vi gir ikke regjeringen noen blankofullmakt.