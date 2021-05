Vaksineforsker frykter konsekvensene av frivillig bruk av AstraZeneca og Janssen

– La meg være helt klar. Jeg håper de aller fleste vil benytte det ordinære vaksineprogrammet, sier Grødeland til TV 2.

UiO-forskeren var selv del av Vorland-utvalget som vil fjerne AstraZeneca- og Janssen-vaksinene fra vaksinasjonsprogrammet. Utvalget var derimot delt i synet om vaksinene bør gis til dem som frivillig vil ta dem.

Grødeland var del av flertallet i utvalget som mener at dagens nasjonale smittesituasjon tilsier at det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby slike valgfrie virusvektorvaksiner, som AstraZeneca- og Janssen-vaksinene er.

– Frykten er at en del yngre velger å ta dem for å kunne bevege seg friere og å kunne reise nå som det nærmer seg sommer. Jeg er ikke villig til å utsette denne gruppen for risiko på den måten. Man vet ikke hvem som blir syke av disse vaksinene, og de alvorlige konsekvensene det kan gi er ikke en risiko man bør utsette friske enkeltindivider for, sier hun.

Mindretallet mener at vaksinene kan tilbys på resept til dem som ønsker det. Mindretallet påpeker at den enkelte selv er i best i stand til å vurdere risikoen, egen situasjon og behovet for å få vaksine flere uker tidligere.

Folkehelseinstituttet fraråder at man selv kan velge. Regjeringen har varslet en snarlig avgjørelse om bruken av vaksinene.