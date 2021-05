Kommuner får daglige henvendelser om mulig sniking i vaksinekøen

– Alle som lurer på hvorfor andre har fått vaksine før dem selv, får det samme svaret: det kan være at naboen din eller den du kjenner har en underliggende sykdom du ikke vet om, skriver NRK.

Vaksinekoordinator Heidi Kristin Ringstad i Lier kommune sier de får spørsmål om dette hver dag. Kommuneoverlege Ingrid Bjerring påpeker at det ikke er alle tilstander man er åpne med andre om.

– Det gjør det ekstra vanskelig for oss unge. Vi må forsvare at vi er syke. De fleste unge vil jo ikke reklamere for at de er syke og har en utfordring, sier Angelica Bråten, som er leder i barne- og ungdomsgruppa til Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte.