Sivilombudsmannen bekymret for forholdene på Trandum

Sivilombudsmannen ber samtidig om informasjon fra Justisdepartementet om tiltak for å endre regelverk og praksis i samsvar med menneskerettslige krav på en rekke områder.

En henvendelse er også sendt til Helsedepartementet når det gjelder organiseringen av internatets helsetilbud, skriver de på sine hjemmesider.

Både i 2015 og 2017 besøkte sivilombudsmannen politiets utlendingsinternat på Trandum.

– Til tross for at flere oppfølgingstiltak er iverksatt siden den gang, konstaterer ombudsmannen at det fremdeles er risiko for brudd på forbudet mot umenneskelig eller nedverdigende behandling ved utlendingsinternatet, skriver Sivilombudsmannen.