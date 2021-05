Kongekrabber skal få ungdommer til havs

– Vi vil gi mulighet til ungdom og videregående skoler til å søke på ordningen. Dette er et tiltak som vil kunne øke interessen for fiskeryrket og som vil styrke driftsgrunnlaget for unge fiskere, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en pressemelding.

20 tonn er avsatt til ungdom og videregående skoler i Finnmark. 10 tonn er et ungdomskvotetillegg for enkelte helårsfiskere.

Påmeldingsfristen for ordningen er 1. juli. Søknad sendes til Fiskeridirektoratet.