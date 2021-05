Hammerfest får 134 millioner til å rydde opp i forurenset sjøbunn

Havnen er sterkt forurenset på grunn av tidligere industri, avløp, verftsvirksomhet og avrenning fra gamle fyllplasser. Bybrannen under andre verdenskrig har også bidratt til forurensningen.

– Oppryddingen i Hammerfest havn er et viktig arbeid både for miljøet i havet og mennesker som bor i Hammerfest. I dag utgjør miljøgiftene i sjøbunnen en stor risiko både for helse og for livet i havet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Oppryddingen vil fjerne eller isolere store mengder miljøgifter fra å bli tatt opp i planter og dyr, sier han.

Prosjektet skal ferdigstilles i 2023 og settes i gang i år.

Prosjektet, som også gir Hammerfest ny og utvidet sentrumskai og ny fiskerikai, anslås til å koste om lag 457 millioner kroner. Tildelingen på 134 millioner kroner fra Miljødirektoratet skal dekke 75 prosent av utgiftene knyttet til miljøtiltakene.