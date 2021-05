Kripos får ikke etterforsket mulige krigsforbrytelser

Ifølge en rapport har Kripos 21 uavgjorte undersøkelsessaker om personer bosatt i Norge som mistenkes for krigsforbrytelser under borgerkrigen i Syria, skriver NRK.

Ressursmangel og koronapandemien har medført at sakene har blitt nedprioritert.

– Den siste tiden har pandemien gjort det vanskelig å gjennomføre etterforskningsreiser, selv i fredelige land. Med andre ord: Det er ikke slik at sakene ikke jobbes med, men arbeidet går ikke like raskt som vi skulle ønske. Her spiller også våre ressurser og organisering av disse inn, sier Eivind Borge i etterforskningsavdelingen i Kripos.

Det nasjonale statsadvokatembetet har vært kritisk til at Kripos ikke har nok ressurser. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier at regjeringen satser mye på Kripos.

– Det er ikke slik at vi ikke prioriterer på Kripos, tvert imot har vi satset mye på Kripos for å bekjempe flere typer kriminalitet, som for eksempel overgrep på nett. Ved utgangen av 2020 hadde Kripos 140 flere ansatte enn da vi tok over, sier Mæland.