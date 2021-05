Russ kastet klor i øynene på yngre elever

– Det som har skjedd er at noen elever i tredjeklasse har latt seg provosere over at elever på andreåret har gått med russegensere. Det er tydeligvis en nasjonal kultur om at elevene på andreåret ikke skal gjøre det når tredjeklassingene har startet russetiden.



– Sprutet eddik

– Noen elever fra tredjeåret har dermed sprutet vann og eddik. Det har også blitt sprutet klor , sier rektor ved Sørumsand videregående skole, Per Grahn, til Romerikes Blad.

Hendelsen skjedde i skoletiden onsdag denne uken. To av andreklassingene fikk klor i øynene, men etter å ha blitt undersøkt av helsevesenet, er tilbakemeldingen at det ikke skal være snakk om varige skader. Minst en annen elev fikk også eddik i øynene.

– Når det dras så langt, er det ikke gøy

Russestyret ved Sørumsand Videregående tar sterkt avstand fra det som skjedde og beklager dypt at noen ble skadd, sier russepresident Bendik Berg Dokka til NTB.

– Selve leken ble dratt litt for langt. Den som sprutet klor, er klar over det nå i ettertid, og synes det er trist at noen fikk det i øyet. Når det dras så langt, er det ikke gøy , sier Dokka til VG.

Politiet sier til Romerikes Blad at de er kjent med hendelsen, og at de vil følge opp saken videre.