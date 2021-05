PRIV: Program for Frps landsmøte

Landsmøtet sendes direkte her.

Søndag 9. mai

10:00–11:00: Nyvalgt leder og leder av programkomiteen Sylvi Listhaug innleder om partiprogrammet for 2021–2025. Hele programmet kan leses her. Foto. Live.





11:30–14:00: Debatt og votering over programforslaget. NTB dekker.

Forslaget inneholder i alt 20 dissenser, som skal presenteres og stemmes over en for en, før det voteres over hele programmet under ett.

Blant dissensene er:

* Forslag om å oppheve særfordelene på elbiler.

* Avvikling av kontantstøtten.

* Fjerning av formuesskatten.

* Prinsipielt nei til vindkraftutbygging på land.

* Karensdag for sykelønn.

* Senking av aldersgrensen for førerkort til 17 år (15 år for moped).





14:30–16:00: Politiske resolusjoner skal vedtas. Dekkes ved behov.

Blant disse er:

* Frp vil doble statsstøtten til norsk romfart til 3 milliarder kroner i året

* Frivillige redningsarbeidere skal kompenseres for tapt lønn

* Frp vil øke kompensasjonen i Heimevernet

* Raskere tilgang til medisiner for norske pasienter

