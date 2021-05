Kjendiskonsert for vaksinering

Opptaket av konserten ble gjort 2. mai og sendes på YouTube og TV. USAs president Joe Biden, Storbritannias prins Harry og Meghan er blant dem som stilte opp på arrangementet «Vax Live: The Concert to Reunite the World». Det består blant annet av en rekke konserter og har som mål å fremme utbredelsen av vaksiner.

Klimademonstrasjon i Frankrike

Søndag holdes det en demonstrasjon mot klimaendringer og klimautslipp i Frankrike. Demonstrasjonen finner sted i Paris.

Seiersparade i Russland

I Russland markeres seieren i 2. verdenskrig, blant annet med en parade i Moskva.

Eliteserien i fotball starter opp

Etter å ha blitt koronautsatt sparkes omsider den norske eliteserien i gang. Søndag spilles følgende oppgjør: Bodø/Glimt – Tromsø, Molde – Kristiansund, Viking – Brann og Vålerenga – Rosenborg. Kampen mellom Odd og Sandefjord er utsatt etter smitte hos hjemmelaget.