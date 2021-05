316 nye koronasmittede siste døgn - 70 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 316 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 27 flere enn samme dag i forrige uke. Smittetrenden er nå svakt stigende.

I Oslo ble det registrert 70 nye koronasmittede i siste døgn. Det er ti færre enn samme dag forrige uke. Smittetallene i Oslo er for første gang høyest i bydel Grünerløkka med 397 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Over 50 skadd i nye sammenstøt i Jerusalem

53 mennesker er skadd i nye sammenstøt i Jerusalem lørdag kveld, melder palestinske Røde Halvmåne.

Sammenstøtene fant sted i gamlebyen og i Sheikh Jarrah-nabolaget der flere palestinske familier risikerer å bli kastet ut av boligene sine. Ved Damaskusporten ble politiet utsatt for en skur av stein og vannflasker, og de svarte med vannkanon og sjokkgranater.

Minnesota Wild vant 4-3 over Anaheim Ducks

Sluttspillklare Minnesota Wild slo tabelljumbo Anaheim Ducks 4-3 for andre dag på rad natt til søndag.

Mats Zuccarello noterte seg for to assists i returkampen mot Anaheim Ducks og han fikk nesten 18 minutter på isen.

Tre skadd i skyteepisode på Times Square

To kvinner og en fireårig jente er skadd etter en skyteepisode på Times Square i New York lørdag ettermiddag.

De tre var tilfeldig forbipasserende som ble rammet da flere menn endte opp i en opphetet diskusjon, og en av dem trakk våpen. De er lagt inn på sykehus på Manhattan med skader som ikke er livstruende.

FHI: Mulig vi slipper å vaksinere barn

Israel har oppnådd flokkimmunitet raskere enn de hadde trodd, viser en ny studie. Det får konsekvenser for Norges strategi. Smitteverndirektør Geir Bukholm sier til VG at det kan se ut som vi kan oppnå beskyttelse av samfunnet etter å ha vaksinert færre enn vi først trodde vi måtte.

– Denne studien viser at flokkimmunitet mot covid-19 kan oppnås med rundt 50–60 prosent vaksinerte med en mRNA-vaksine.