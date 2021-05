Color Line tror på nesten normal sommer

– Det siste året har vært grusomt. Over 1.300 ansatte er permittert, og vi har nesten ikke passasjerer, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen. Her ser vi Color Fantasy til kai ved Vippetangen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: NTB