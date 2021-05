Torsdag kom det en ny studie publisert i tidsskriftet The Lancet som viser at Pfizer-vaksinen omtrent utrydder corona i et samfunn – så lenge du har vaksinert halvparten:

– Flokkimmunitet kan oppnås med 50–60 prosent vaksinerte

Smitteverndirektør Geir Bukholm sier til VG at det kan se ut som vi kan oppnå beskyttelse av samfunnet etter å ha vaksinert færre enn vi først trodde vi måtte.

– Denne studien viser at flokkimmunitet mot covid-19 kan oppnås med rundt 50–60 prosent vaksinerte med en mRNA-vaksine. Jeg tror flere har tenkt at vi må opp i en høyere prosent for å oppnå det, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

– Viruset vil kunne forsvinne av seg selv

I april var 4,7 millioner av Israels 6,5 millioner innbyggere over 16 år ferdigvaksinert.

Hvis man oppnår flokkimmunitet ved å vaksinere den voksne del av befolkningen, når 50–60 prosent er vaksinert, trenger man ikke å vaksinere barn og ungdom under 18 år, fordi viruset vil kunne forsvinne av seg selv, forutsatt at oppslutningen om vaksinen er god blant dem over 18 år, ifølge Bukholm.