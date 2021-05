Mannen sto tiltalt for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand ved at han fra natt til onsdag 19. til torsdag 20. august i fjor lot den 15 år gamle jenta ligge livløs.

15-åringen ble funnet død på et hotellrom i Sarpsborg, og hun kan ha ligget bevisstløs så lenge som 29 timer.

Nå er mannen dømt til to år og fire måneders fengsel for ikke å ha gjort mer for å redde henne, skriver NRK.

– Dommen gir et tydelig og sterkt signal om at når man overværer en person i hjelpeløs tilstand, så har man plikt til å hjelpe, sier politiadvokat John Skarpeid.

27-åringen må også betale 10.000 kroner i bot og 150.000 i erstatning til jentas familie. Han ble frifunnet for å ha delt et bilde av den livløse jenta på Snapchat – men dømt for flere brudd på vegtrafikkloven.