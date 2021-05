Alle reisende fra land utenfor EØS og Schengen må på karantenehotell

– Selv om smitten er på vei ned i Norge og i mange europeiske land, ser vi at det er en alvorlig situasjon ellers i verden. For å begrense risikoen for importsmitte blir hovedregelen nå at også alle som kommer til Norge fra land utenfor EØS/Schengen skal i karantene på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Covid-19-forskriften endres slik at reglene for reisende fra Bangladesh Irak, India, Nepal og Pakistan nå utvides til å gjelde alle land utenfor EØS og Schengenområdet.

I tillegg strammes det også inn på unntakene for test på grensen for diplomater og inviterte delegasjoner, slik at dette unntaket ikke lenger gjelder for personer som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengenområdet i løpet av de siste ti døgn før ankomst til Norge.

– Det er viktig at kommunene i nærheten av Gardermoen bistår hverandre og sikrer kapasitet på karantenehotell, understreker Mæland.

Endringene trer i kraft fra søndag 9. mai 2021 klokka 12.