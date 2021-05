Coronasertifikat på høring: fått 3000 svar på halvannet døgn

Klokken 09.00 fredag, halvannet døgn etter at regjeringen kunngjorde høringen, hadde det kommet inn litt over 3100 høringssvar, melder TV2.

Den første versjonen av det norske coronasertifikatet er ferdig. Det viser hvorvidt en person har vært smittet eller er vaksinert. Akkurat hva disse sertifikatene skal brukes til i Norge, er fortsatt uklart.

Mens Helsedirektoratet og FHI har anbefalt et beskjedent bruksområde for sertifikatet, har regjeringen sagt at de har større ambisjoner.

Siden mer utstrakt bruk krever et bedre lovgrunnlag, sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag på høring onsdag.