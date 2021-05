Unil tilbakekaller chilikrepssalat fra Eldorado

Feilen gjør at produktet mangler informasjon om innhold av allergenene skalldyr og melk. Dette kan medføre helsefare for allergikere, skriver Unil i en pressemelding.

De er ansvarlig for import, utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under Norgesgruppens egne merker. Eldorado er et av disse.

Tilbakekallingen gjelder kun for produkter med holdbarhetsdato 20. juni 2021.

– Forbrukere med skalldyrallergi og melkeallergi bes kaste produktet eller returnere det til butikken for refusjon, skriver Unil.

De legger til at produktet allerede er fjernet fra butikkene.