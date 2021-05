Ifølge en avviksrapport a visa har fått tilgang til, skjedde feilen da det ble trukket opp to vaksiner samtidig.

Etter at den første ansatte var vaksinert, ble den brukte sprøyta lagt på bordet like ved den ubrukte sprøyta, og da den andre skulle vaksineres, ble den brukte sprøyta satt i armen til ansatt nummer to.

Fauske kommune kategoriserer avviket som en alvorlig rutinesvikt. Personellet som er berørt, er fulgt opp og det er tatt blodprøver. Fastlege har også fulgt opp de som er berørt, ifølge avviksrapporten.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Fauske kommune, Torill Mørkhagen, sier til Avisa Nordland at det bare har skjedd ett slikt avvik. I etterkant er det også blitt gjennomført en ny gjennomgang av rutiner og opplæring for vaksinering,