Norge tok imot 1.500 kvoteflyktninger i fjor

Dermed tok Norge kun imot 1.500 kvoteflyktninger, mot 3.000, som var det opprinnelige målet.

– Årsaken til at det ikke lot seg gjøre å gi 3.000 tillatelser i fjor, var at det ikke kunne gjennomføres intervjuer i landene flyktningene skulle hentes fra. Utover året ble det lagt til rette for at flere kunne fjernintervjues, sier enhetsleder for overføringsflyktninger i UDI, Tonje Øyan, til Vårt Land.

– I andre halvår innvilget UDI over 1.500 overføringsflyktninger gjennom fjernintervjuer. Til sammen fikk om lag 2.400 overføringsflyktninger en tillatelse i 2020.

Den utestående kvoten på rundt 600 plasser er derfor overført til 2021.