Løsner opp i coronatiltakene på Nord-Jæren – ber russen om å utsette feiringen

– Når vi nå går over til nasjonalt tiltaksnivå på Nord-Jæren, til tross for høye smittetall blant russen, skjer det fordi vi har god kontroll på smittespredningen. Et stort antall russ er i nærkontaktkarantene, og så langt er det ikke registrert at smitten har spredt seg til andre grupper, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Jarle Bø, Tom Henning Slethei og Stanley Wirak i en pressemelding, ifølge Sandnesposten.

Så langt har 79 personer blitt smittet som følge av russeutbruddet. 41 personer er smittet i Sandnes, og over 600 personer er satt i karantene.

Nå har kommunene bestemt at det blir nasjonalt tiltaksnivå allerede fra midnatt av.

Samtidig håper de fire ordførerne at russen kan utsette feiringen til 15. mai.

– Vi ber om at alle russefeiringsaktiviteter og arrangementer for og av russ blir avlyst eller utsatt til og med 15. mai, sier de fire ordførerne.