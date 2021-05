Norge skal delta i forsvarssamarbeid med EU

EUs forsvarsministre ga tommelen opp for norsk og nordamerikansk deltakelse da de møttes torsdag.

– Deres ekspertise vil bidra til prosjektet og til å styrke militær mobilitet i og utenfor EU. Dette er en del av det transatlantiske samarbeidet der vi har felles interesser og prioriteringer, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell etter vedtaket.

Raskere forflytning

Prosjektet ledes av Nederland, som formelt skal invitere de tre landene.

Målet er å sørge for smidigere og raskere forflytning av militære styrker og utstyr i Europa. USA har over 70.000 soldater i Europa, blant annet for å støtte Polen og de baltiske landene.

Canada leder en Nato-kampgruppe plassert i regionen, nær grensen mot Russland, og Norge deltar også.

– Vi er glad Norge nå får delta i dette Pesco-prosjektet. Forenkling av gjennomfarten av tungt materiell over landegrensene i Europa gjennom harmonisering og forenklede prosedyrer er viktig.

– Forbedre militær mobilitet

– De neste årene skal vi fortsette å forbedre militær mobilitet. Det vil bidra til å øke sikkerheten i hele regionen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB. Han mener mange løsninger ligger i samarbeid på tvers av EU og Nato.

I tillegg til byråkratiske hindringer står også mangler ved infrastrukturen i veien for rask forflytning.

Eksempler er veier og broer som ikke tåler stridsvogner og tunge kjøretøyer, for korte flystriper og for grunne havner til å ta imot visse typer fly og skip.

– Et stort skritt

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer kaller inkluderingen av Norge, USA og Canada «et kvantesprang i vårt konkrete samarbeid».

– Å ta inn disse landene er et stort skritt for de praktiske mulighetene for Europas væpnede styrker. Vi ser det også som nok et skritt i den transatlantiske forbindelsen og samarbeidet mellom EU og Nato, sier hun.