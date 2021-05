Meglersjef tror boligpristoppen er passert i Oslo

– Etter prisfall to måneder på rad, konstaterer vi at Oslo har nådd pristoppen for nå, og vi tror at den nasjonale pristoppen snart nås, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til Finansavisen.

Onsdag viste månedstallene for boligprisene at prisfallet i Oslo endte på 0,6 prosent på månedsbasis i april. Likevel er prisene i hovedstaden i dag 15,7 prosent høyere enn for ett år siden.

Men fallende boligpriser er gode nyheter, mener sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

– Tosifret boligprisvekst svekker både finansiell stabilitet og langsiktig vekstevne i norsk økonomi. Samtidig skapes det et klasseskille mellom de som eier bolig og de som står utenfor boligmarkedet, sier han.