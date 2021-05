FHI: Smitten fortsatt lav eller synkende i det meste av landet

Det såkalte R-tallet, som viser hvor mange hver smittede person smitter videre, er beregnet til 0,7 i perioden etter 12. april.

– Smittespredningen er fortsatt lav eller synkende i det meste av landet, men lokale utbrudd har ført til en økning i meldte tilfeller, blant annet i Møre og Romsdal, Innlandet og Vestfold og Telemark, skriver Folkehelseinstituttet i sin siste ukesrapport.

I områder hvor forekomsten har vært høy over tid, som i Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet, fortsetter den stabile nedgangen, oppsummerer FHI.

– Men det er fortsatt behov for vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing og kontaktreduserende tiltak, også gjennom en fase med gradvis gjenåpning og økende vaksinasjon.

Instituttet skriver at genetiske analyser viser at smitteimporter fra februar og til nå ikke har gitt større smittespredning på samme måte som tidligere.

– Smitten som sirkulerer nå, er i hovedsak virus fra importspredning før februar og skyldes i langt mindre grad ny-importer, heter det.

FHI påpeker at noen kommuner opplever enkeltutbrudd, men at disse som regel blir brakt under kontroll nokså raskt.

– De fleste av landets kommuner har ingen eller svært få tilfeller. I disse kommunene trengs fortsatt årvåkenhet og rask reaksjon ved tegn på utbrudd.