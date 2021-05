I undersøkelsen Respons Analyse har gjort for måteholdsorganisasjonen Av-og-til, oppgir 22 prosent nedstenging av barneidretten som det coronatiltaket de helst vil unngå, mens 21 prosent oppgir begrensing av hjemmebesøk. Seks prosent oppgir nasjonal skjenkestopp som det viktigste å unngå (se faktaboks).

Tiltakene nordmenn er mest redd for Undersøkelsen er en landsrepresentativ webundersøkelse med 2216 respondenter gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Av-og-til i mars-april 2021. Om du kun kan velge ett, hvilket av disse korona-tiltakene vil du helst unngå at innføres (igjen)? Nedstenging av barne- og ungdomsidretten – 22 % Begrensing av hjemmebesøk – 21 % Hytteforbud –11 % Stengte kjøpesenter og butikker (utenom dagligvare, apotek og vinmonopol) –11 % Stenging av treningssentre –9 % Stengte kulturtilbud som teater, kino, konserter og liknende – 9 % Nasjonal skjenkestopp – 6 % Ingen av disse / Vet ikke – 12 %

– Vi er veldig glade for å se at folk er mer opptatt av en åpen barneidrett, enn åpne ølkraner. 90.000 barn vokser opp med en mor eller far som drikker for mye. For mange av dem er idretten et livsviktig fristed, sier generalsekretær i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud, til ABC Nyheter.

– Er dere overrasket over tallene?

– Om ikke overrasket så er vi i hvert fall glad for å få bekreftet det vi håpet på, nemlig at nordmenn ser viktigheten av en åpen barneidrett. Ikke minst under corona, hvor mange barn har fått det vanskeligere. Det har vært et stort fokus på og skrevet mye om alkoholservering, skjenkestopp og stengte ølkraner rundt om i landet, svarer Hagen Eriksrud.

Respons og Av-og-til har også spurt om konsekvenser respondentene frykter ved nedstenging av barneidretten. Mange peker på ensomhet, og at barna som har det vanskelig hjemme kan få det enda verre. Åtte av ti mener nedstenging av idretten vil gjøre det vanskeligere å plukke opp og hjelpe barn som sliter med hjemmesituasjonen.

– Statistisk sett er det barn på hvert eneste idrettslag som har det tøft hjemme. En stengt barneidrett kan absolutt gjøre at færre av disse blir fanget opp, og ikke minst at de mister et viktig fristed med trygge voksenpersoner, sier Hagen Eriksrud.

Generalsekretæren sier hun har forståelse for at det er en krevende periode for de med inntekter som avhenger av alkoholsalg.

– Samtidig er vi veldig glad for å se at nordmenn er langt mer opptatt av en åpen barneidrett, som er livsviktig.