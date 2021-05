Lillestrøm holder serveringssteder og treningssentre stengt

Det er dessuten fremdeles forbud mot innendørs idretts- og fritidsaktivitet, med unntak for toppidrettsutøvere, vedtok et enstemmig formannskap i Lillestrøm onsdag, skriver Romerikes Blad.

Kjøpesentre og butikker får derimot holde åpent, men med strenge krav til smitteverntiltak.

Det vil også være forbud mot mer enn 50 personer i begravelser, bisettelser og seremonier ved grav, samt forbud mot tilskuere i vielser, dåp og konfirmasjon og lignende ritualer.

Regjeringen avgjorde før helga at Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen kommuner skulle gå fra tiltaksnivå A til B 6. mai. Det skulle derimot skje under forutsetning av at kommunene samordner seg med Oslo, og at de innfører kraftige og samordnede tiltak utover de regionale tiltakene.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo holder pressekonferanse klokken 12 onsdag. Der vil han orientere om, og eventuelt hvilke tiltak som blir lettet på i hovedstaden.