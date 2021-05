Siv Jensen: – Det koster å ta ansvar

På det nye hjørnekontoret på Stortinget er pappeskene fortsatt ikke pakket ut. Det vil de heller aldri bli.

For etter snart ett kvart århundre i politikken er Siv Jensen mer enn klar for et av livets store sceneskifter. Hun skal slutte som politiker.

– Det blir fint, sier hun til NTB med ansiktet fullt av smilerynker.

Lørdag, på selve frigjøringsdagen 8. mai, holder hun sin siste tale som partileder på Frps landsmøte. Hva hennes siste formaning til partifellene blir, vet hun ikke ennå.

Ingen dyneløfting

Også planene for framtida er i det blå. Jensen vil vente med å bestemme seg.

En bok kan det derimot bli. Forlagene er allerede etter henne.

– Men det skal ikke en sånn dyneløftebok, altså, lover hun.

– Jeg har masse informasjon om veldig mange mennesker som de har kommet til meg med i fortrolighet. Men skulle jeg bryte den fordi jeg skulle selge litt flere bøker? Aldri i verden, sier Jensen.

51-åringen, snart 52, har viet det meste av sitt liv til politikken siden hun meldte seg inn i Frp som 18-åring.

– Er det noe du angrer på?

Jensen drar på det, gjort er gjort og spist er spist, som hun sier. Men så kommer hun på avskjedshilsenen hun avleverte til daværende statsminister Jens Stoltenberg da de blåblå vant valget i 2013. «Morn'a, Jens!», ropte hun i et anfall av eufori.

– Den hadde han ikke fortjent. I dag gir det meg en dårlig smak i munnen, sier Siv Jensen.

Kalkulert risiko

Å kunngjøre sin avgang et halvt år før et valg kan best beskrives som en kalkulert risiko. Særlig på grunn av den dårlige oppslutningen på meningsmålingene: Siden 2017 har partiet mistet én av tre velgere.

– Det holdt på å vippe beslutningen. Men man kan ikke ha en partileder som ikke vil ta gjenvalg til Stortinget. Og jeg orket ikke fire år til, sier hun.

– Egentlig burde jeg tatt beslutningen i fjor høst. Men det var en opprydning som måtte tas.

Jensen sikter til bruduljene i partiets to største lokallag, Oslo og Bergen, som begge ble satt under administrasjon i fjor. I Oslo ble lederen ekskludert.

– Hva sier det om deg som partileder at du ikke greide å løse slike konflikter før det kom så langt?

– Men jeg greide jo å løse dem! Noen ganger må man bare rydde litt godt i skuffer og skap, sier Jensen.

Splittelse og dumme ting

Det dreide seg blant annet om en voksende splittelse mellom liberale og nasjonalkonservative krefter i Frp. Destruktive krefter, ifølge enkelte.

– Nå mener jeg det ikke var så mange destruktive krefter, og dem som var, tok vi ut, sier Jensen på nærmest militært vis og minner om forgjengeren Carl I. Hagen.

– Han var atskillig hardere i klypa.

– Hvordan vil du oppsummere din politiske gjerning?

Siv Jensen må tenke seg om.

– Carl var jo partibyggeren. Jeg har vært gjennomføreren … eller leverandøren! Jeg har demonstrert at Frp er et styringsdyktig parti, sier hun omsider.

Ansvar koster

– Noe av det minst farlige man kan være som politiker, er å være i opposisjon. Da kan man jo bare sitte der og blankpusse profilen. Det koster å ta ansvar, slår hun fast.

Selv tok hun Frp ut av regjering da profilen ble for «grå». Og hun tviler sterkt på om Frp noen gang kommer til å gå i regjering med Venstre og KrF igjen.

– Det tror jeg ikke, nei, sier hun.

Også de mange skandalene i partiet har kostet.

– Av og til må man stå og forsvare ting som ikke har noe med en selv å gjøre i det hele tatt. Som når folk gjør dumme ting.

– Som hva?

– Nei, det har jo vært nok å ta av opp gjennom årene. Men enhver organisasjon er full av mennesker. Og mennesker gjør feil.

Over til Sylvi

Nå går stafettpinnen videre til Sylvi Listhaug.

– Sylvi er som meg for 20 år siden. Triggerhappy og framoverlent, sier Jensen.

Ifølge Jensen får Listhaug en «ballsal av spillerom» på høyresiden å boltre seg i.

– Alle de store partiene trekker mer og mer inn mot midten, sier hun og retter samtidig et spark mot Høyre.

– De går altfor langt i å tekkes MDGs miljøpolitikk, mener hun.

Til dem som frykter at Listhaug vil trekke partiet i mer nasjonalkonservativ retning, har hun følgende beskjed:

– Jeg er helt sikker på at Frp er i veldig trygge hender. Dessuten har Sylvi folk rundt seg som vil gi henne litt motstand. Men det er alltid klokt å finne en balanse.