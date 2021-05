Oscar-akademiet refser norsk kinobar

Akademiet mener kinokjeden skor seg på varemerket til den berømte filmprisutdelingen, skriver Finansavisen.

Odeon Kino hevder på sin side, via forsvarerhold, at navnet på baren kommer fra kinokjedens britiske grunnlegger, Oscar Deutch.

Saken havnet i Klagenemda, som behandlet saken i slutten av april. Der fikk ikke Oscar-akademiet medhold, og nemnda påpekte at den amerikanske filmprisens offisielle navn er «Academy Award» etterfulgt av «commonly known as the Oscars».

Det er uklart om Akademiet vil ta saken videre til retten.

Odeons kinokjede er Europas største, med 360 kinosentre i 13 land. I Norge er Odeon representert i tolv norske byer, deriblant i hovedstaden.