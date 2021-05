Jehovas vitner kritiske til politiransakelse

Bakgrunnen for ransakelsen er etterforskningen av en sak hvor et tidligere Jehovas vitne anklaget sin tidligere ektefelle for lovbrudd, skriver Vårt Land.

Politiet ønsket tilgang til taushetsbelagt materiale, som Jehovas vitnes eldste (prester, red.anm.) lagrer i låste arkivskap.

Mens Jehovas vitner sier de ønsker å samarbeide med politiet, har de imidlertid bekymringer knyttet til taushetsplikten.

– Vi vil gjerne be om et møte med Politidirektoratet for å drøfte hvordan man finner balansen mellom det å samarbeide med myndighetene samtidig med at de eldstes (presters) taushetsplikt og trossamfunnets legitime religiøse formål blir bevart, skriver organisasjonen i et brev til Politidirektoratet.

Politiet har ikke kommentert saken.